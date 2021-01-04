ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

10:38 05.01.2021 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 января 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br149,27 (ранее Br140,32), серебро - Br2,09 (ранее Br1,75), платина – Br84,89 (ранее Br76,30); палладий – Br187,17 (ранее Br190,47); родий – Br1224,09 (ранее Br1164,70), рутений - Br22,12 (ранее Br22,19); иридий – Br205,43 (ранее Br134,77) и осмий – Br31,60 (ранее Br31,71). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.