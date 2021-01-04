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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА БЖД ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ УВЕЛИЧИЛИСЬ В ДЕКАБРЕ НА 4,7%
10:11 05.01.2021
В декабре 2020 года доля продажи билетов через интернет от общего количества проездных документов, оформленных на поезда с нумерованными местами, составила 43,9%, что на 4,7% больше, чем в ноябре 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, всего в декабре 2020 года с использованием единого раздела «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги и мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» на поезда с нумерованными местами оформлено более 229 тысяч проездных документов. Это на 34,4% больше, чем в ноябре 2020 года. Причем около 20 тысяч пассажиров при покупке билетов воспользовались возможностью оплаты за пользование постельным бельем онлайн.
Продолжает расти популярность и электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. Так, в декабре онлайн приобретено более 72 тысяч проездных документов, что на 12,6% больше, чем в ноябре 2020 года.
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