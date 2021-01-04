Из состава государственного производственного объединения «Белэнерго» с 1 января 2020 года исключено 11 организаций.

Как сообщает сайт предприятия, на основании устава ГПО «Белэнерго» и в соответствии с решением совета ГПО «Белэнерго», из состава исключены:

ЗАО «Белспецэнерго»;

ЗАО «Энерготеплоизоляция»;

ОАО «Электроцентрмонтаж»;

ОАО «Центроэнергомонтаж»;

ОАО «Энерготехпром»;

ОАО «Белкотлоочистка»;

ОАО «Белсельэлектросетьстрой»;

ОАО «Белэлектромонтажналадка»;

ОАО «Белэнергозащита»;

ОАО «Белэнергосвязь»;

ОАО «Западэлектросетьстрой».

Пять организаций из вышеприведенного списка - ОАО «Белсельэлектросетьстрой», ОАО «Белэлектромонтажналадка», ОАО«Белэнергозащита», ОАО «Белэнергосвязь» и ОАО «Западэлектросетьстрой» входят в состав «Белэнергострой холдинга», который находится в составе государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго».

В результате изменений обновленный состав объединения теперь включает следующие РУП: БелАЭС, «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго», «БЕЛТЭИ», «Белэнергосетьпроект», «Белнипиэнергопром». В его состав входят такие ОАО, как «Экономэнерго», «Белэнергоснабкомплект», «Белэнергоремналадка», а также УО «Минский государственный энергетический колледж» и Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов энергетики.