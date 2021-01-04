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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ СОСТАВА ГПО «БЕЛЭНЕРГО» ИСКЛЮЧЕНО 11 ОРГАНИЗАЦИЙ
09:33 05.01.2021
Из состава государственного производственного объединения «Белэнерго» с 1 января 2020 года исключено 11 организаций.
Как сообщает сайт предприятия, на основании устава ГПО «Белэнерго» и в соответствии с решением совета ГПО «Белэнерго», из состава исключены:
ЗАО «Белспецэнерго»;
ЗАО «Энерготеплоизоляция»;
ОАО «Электроцентрмонтаж»;
ОАО «Центроэнергомонтаж»;
ОАО «Энерготехпром»;
ОАО «Белкотлоочистка»;
ОАО «Белсельэлектросетьстрой»;
ОАО «Белэлектромонтажналадка»;
ОАО «Белэнергозащита»;
ОАО «Белэнергосвязь»;
ОАО «Западэлектросетьстрой».
Пять организаций из вышеприведенного списка - ОАО «Белсельэлектросетьстрой», ОАО «Белэлектромонтажналадка», ОАО«Белэнергозащита», ОАО «Белэнергосвязь» и ОАО «Западэлектросетьстрой» входят в состав «Белэнергострой холдинга», который находится в составе государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго».
В результате изменений обновленный состав объединения теперь включает следующие РУП: БелАЭС, «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго», «БЕЛТЭИ», «Белэнергосетьпроект», «Белнипиэнергопром». В его состав входят такие ОАО, как «Экономэнерго», «Белэнергоснабкомплект», «Белэнергоремналадка», а также УО «Минский государственный энергетический колледж» и Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов энергетики.
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