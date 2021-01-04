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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕМП ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2020 ГОДА СОСТАВИЛ 107,1%


09:16 05.01.2021

За январь-ноябрь 2020 года темп производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 104,9%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 107,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, ни одна из областей не снизила темпы к соответствующему периоду 2019 года.

В растениеводстве темп роста валовой продукции обеспечен в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х на 110,6%, в хозяйствах всех категорий - на 5,7%.

В животноводстве темп производства составил в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х 104,7%, в хозяйствах всех категорий - 104,1%.

В общественном секторе обеспечен темп производства (выращивания) скота и птицы – 103,5%, в том числе производство (выращивание) крупного рогатого скота составило 580 тыс. тонн, или 105,0%, свиней – 415 тыс. тонн, или 107,4%, снижено производство птицы до 636 тыс. тонн (99,8%). Отмечаются высокие темпы по производству молока — 105,7%.

В целом по республике за январь-октябрь 2020 г. темп роста производства продуктов питания составил 103,6% к аналогичному периоду 2019 г. за счет роста в производстве мяса и мясопродуктов – на 5,5%, молочных продуктов – на 6%.

Увеличено производство к соответствующему периоду предыдущего года основных продуктов питания: мяса и субпродуктов пищевых – на 4,0%, колбасных изделий – на 1,6%, продуктов готовых и консервированных – на 7,4%; цельномолочной продукции – на 5,8% процента, масла сливочного – на 3,7%, сыров (кроме плавленых) – на 10,5%, творога и творожных изделий – на 5,2%, молока и сливок сухих – на 6,7%, молока и сливок сгущенных – на 27,4%.

В сельскохозяйственных организациях сохраняется тенденция к улучшению финансовых результатов. Выручка от реализации продукции за январь-октябрь выше соответствующего периода предыдущего года на 14,2%. Обеспечен положительный финансовый результат: рост прибыли от реализации составил 20,2%, рентабельность продаж сложилась на уровне 5,8% против 5,5% в январе-октябре 2019 г.
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