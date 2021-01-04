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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 7 ЯНВАРЯ
18:10 04.01.2021
РУП «Белпочта» досрочно выплатит пенсии и пособия за 7 января 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, выплата пенсий и пособий за 7 января в объектах почтовой связи Могилевской области начнется с 5 января.
В остальных отделениях почтовой связи Беларуси выплата пенсий и пособий будет проходить с 6 января 2021 г.
При этом 7 января будут работать только дежурные отделения.
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