Организации концерна «Беллесбумпром» за 11 месяцев 2020 года поставили на рынки 70 стран продукцию на 550,8 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, это на 3,9% больше, чем за январь-ноябрь 2019 года.

При этом в результате принятых в 2020 году мер по диверсификации рынков сбыта, экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 10,5% до 276,4 млн долларов США, экспорт с страны Европейского союза увеличился на 2,4% до 192,8 млн долларов США. Экспорт в Российскую Федерацию, которая является крупнейшим для предприятий концерна рынком, вырос на 2,9% до 174,7 млн долларов США.

В числе наиболее крупных рынков сбыта для продукции предприятий концерна также Польша (80,8 млн долларов США), Китай (60 млн долларов США), Украина (57,7 млн долларов США) и Литва (36,8 млн долларов США).

Из общего объема произведенной продукции на экспорт предприятия концерна поставили 76% товаров. Это самая высокая доля за все время экспортной деятельности предприятий.

На внешние рынки предприятиями концерна поставляется более 50 видов различной продукции. В основе экспорта древесные плиты, мебель, целлюлоза, фанера, бумага и картон. Хорошим спросом также пользуются пиломатериалы, окна, двери, строительные конструкции, обои, продукция лесохимии и прочее.