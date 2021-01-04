С 3 января 2021 года вступило в силу постановление, которое определило порядок выезда нотариусов в агрогородки и иные населенные пункты.

Как сообщает Telegram-канал Минюста, для нотариального обслуживания физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц нотариусы выезжают в агрогородки и другие населенные пункты, в которых нет нотариальных контор и бюро и есть условия для нотариальной деятельности.

Нотариусы будут выезжать в агрогородки по графику при поступлении не менее одной заявки на совершение нотариального действия и (или) оказание услуги правового и технического характера не позднее рабочего дня, предшествующего дате выезда, предусмотренной графиком. Вне графика они будут выезжать по заявкам от ветеранов Великой Отечественной войны или лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Областные нотариальные палаты должны будут закрепить агрогородки за нотариальными конторами или бюро и утвердить график выездов.