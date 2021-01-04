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ЭКОНОМИКА РБ
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ВЫЕЗДА НОТАРИУСОВ В АГРОГОРОДКИ И ИНЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В 2021 ГОДУ
17:50 04.01.2021
С 3 января 2021 года вступило в силу постановление, которое определило порядок выезда нотариусов в агрогородки и иные населенные пункты.
Как сообщает Telegram-канал Минюста, для нотариального обслуживания физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц нотариусы выезжают в агрогородки и другие населенные пункты, в которых нет нотариальных контор и бюро и есть условия для нотариальной деятельности.
Нотариусы будут выезжать в агрогородки по графику при поступлении не менее одной заявки на совершение нотариального действия и (или) оказание услуги правового и технического характера не позднее рабочего дня, предшествующего дате выезда, предусмотренной графиком. Вне графика они будут выезжать по заявкам от ветеранов Великой Отечественной войны или лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
Областные нотариальные палаты должны будут закрепить агрогородки за нотариальными конторами или бюро и утвердить график выездов.
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