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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ АКТИВНО РАБОТАЮТ НАД «ОБКАТКОЙ» ДРУГИХ ВАРИАНТОВ ПОСТАВОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
17:41 04.01.2021
В Беларуси активно работают над «обкаткой» других вариантов поставок нефтепродуктов. Об этом сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков интервью журналу «Вестник Белнефтехима».
На вопрос, остается ли актуальным в 2021 году вопрос о диверсификации поставок нефти, он предложил исходить из того, что диверсификация — не самоцель, а реалии современного рынка нефти и нефтепродуктов.
«В нынешних условиях залог стабильной работы всего нефтехимического комплекса — это возможность маневра. Приобретенный в течение года опыт, несомненно, будет полезен в перспективе. Наши заводы «попробовали» новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами. На следующем этапе мы «обкатаем» другие варианты поставок продукции, поскольку перед нами открываются новые возможности российских портов. Сейчас мы над этим активно работаем», - сказал Андрей Рыбаков.
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