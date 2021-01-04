ОАО «Промагролизинг» и ИТСУП «ДОЮС БелАгроБалтик» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого разработана новая лизинговая программа. Предметом лизинга данной программы является техника марки JOHN DEERE (США

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, при заключении сделки по программе «Cовременное решение: John Deere» у лизингополучателей есть возможность получить новую технику марки John Deere по выгодным условиям: на срок лизинга от 13 до 60 месяцев с лизинговой ставкой от 8% и авансовым платежом от 15%.

В рамках новой программы лизингового финансирования выкупная стоимость составляет 1% стоимости предмета лизинга, возможен досрочный выкуп с учетом требований законодательства, валютой договора является белорусский рубль.

ИТСУП «ДОЮС БелАгроБалтик» - официальный представитель ЗАО «DOJUS agro» (Литва) в Беларуси, который в течение 18 лет работает на рынке Беларуси. Основным видом деятельности предприятия является торговля сельскохозяйственной техникой JOHN DEERE (США), запасными частями, а также техническое и сервисное обслуживание.