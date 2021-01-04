Концерн «Белнефтехим» не планирует менять в 2021 году существующий подход к изменению цен на автомобильное топливо. Об этом сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

«Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию. В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более 1 копейки за 1 литр в неделю», - сказал он.