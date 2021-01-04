|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ» НЕ ПЛАНИРУЕТ МЕНЯТЬ В 2021 ГОДУ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДХОД К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕН НА ТОПЛИВО
16:40 04.01.2021
Концерн «Белнефтехим» не планирует менять в 2021 году существующий подход к изменению цен на автомобильное топливо. Об этом сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков интервью журналу «Вестник Белнефтехима».
«Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию. В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более 1 копейки за 1 литр в неделю», - сказал он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2021
Курсы в банках
на 04.01.2021
Конвертация в банках
на 04.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте