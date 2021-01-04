В отношении руководителя двух фермерских хозяйств Ветковского и Добрушского районов возбуждены уголовные дела за мошенничество и легализацию денежных средств, добытых преступным путем. Эти факты выявили работники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, для завладения имуществом государственного сельхозпредприятия глава фермерского хозяйства Ветковского района оформил товаросопроводительные документы, в которых объем поставленных кормов был завышен на 202,4 т. Стоимость приписанного силоса составила более 31 тыс. рублей. В качестве расчета за корма сельхозпредприятие передало фермеру крупный рогатый скот, который фермерское хозяйство вскоре продало.

В целях легализации полученных от продажи КРС денег глава ветковского фермерского хозяйства оформил фиктивные товарно-транспортные накладные на приобретение силоса у добрушского фермерского хозяйства. За якобы поставленные корма покупатель перечислил поставщику более 15 тыс. рублей. Поскольку руководителем обоих хозяйств являлся один и тот же фермер, то эта сделка купли-продажи позволила ему легализовать часть денежных средств, полученных от завладения мошенническим путем имуществом государственного сельхозпредприятия.

По фактам мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем, Жлобинским межрайотделом Следственного комитета в отношении фермера возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 209 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса.