Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 января 2021 года превысило 201 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 201 тыс. 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 183 тыс. 625 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 995 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1869 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за сутки выполнено 4 тыс. 686 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 047 тыс. 470 тестов.