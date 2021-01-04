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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ПРЕВЫСИЛО 201 ТЫС.
15:05 04.01.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 января 2021 года превысило 201 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 201 тыс. 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 183 тыс. 625 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 995 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1869 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за сутки выполнено 4 тыс. 686 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 047 тыс. 470 тестов.
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