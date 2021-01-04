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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 8,8%


14:48 04.01.2021

Страховые организации республики собрали за январь-ноябрь 2020 года 1357,7 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за одиннадцать месяцев 2020 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 8,8%.

По добровольным видам страхования за январь-ноябрь 2020 года страховые взносы составили 860,5 млн рублей, что на 87,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-ноябрь 2020 года – 497,2 млн рублей, что на 23,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 63,4% (за январь-ноябрь 2019 года – 62,0%).

За январь-ноябрь 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 725,5 млн рублей, что на 86,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-ноябрь 2020 года составил 53,4% (за январь- ноябрь 2019 года – 51,3%).

За январь-ноябрь 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 116,1 млн рублей (за январь-ноябрь 2019 года – 114,0 млн рублей), из них 62,1 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 54,0 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-ноябрь 2019 года – 61,5 млн рублей и 52,5 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 декабря 2020 года составила 8813 человек (на 1 декабря 2019 года – 8841 человек).
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