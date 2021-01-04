|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 8,8%
14:48 04.01.2021
Страховые организации республики собрали за январь-ноябрь 2020 года 1357,7 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за одиннадцать месяцев 2020 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 8,8%.
По добровольным видам страхования за январь-ноябрь 2020 года страховые взносы составили 860,5 млн рублей, что на 87,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-ноябрь 2020 года – 497,2 млн рублей, что на 23,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 63,4% (за январь-ноябрь 2019 года – 62,0%).
За январь-ноябрь 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 725,5 млн рублей, что на 86,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-ноябрь 2020 года составил 53,4% (за январь- ноябрь 2019 года – 51,3%).
За январь-ноябрь 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 116,1 млн рублей (за январь-ноябрь 2019 года – 114,0 млн рублей), из них 62,1 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 54,0 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-ноябрь 2019 года – 61,5 млн рублей и 52,5 млн рублей соответственно).
Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 декабря 2020 года составила 8813 человек (на 1 декабря 2019 года – 8841 человек).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2021
Курсы в банках
на 04.01.2021
Конвертация в банках
на 04.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте