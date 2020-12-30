Мобильный оператор life:) с 12 января 2021 года изменяет цены на некоторые тарифы и услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, на тарифе «Старт» абонплата станет 1,90 руб/мес. Стоимость звонка во все сети ― 0,10 руб/мин. Абоненты продолжат пользоваться Безлимитом на Telegram, WhatsApp, BiP.

Абоненты «Льготного тарифа» с помощью услуги «Копилка» продолжат зарабатывать себе бесплатные минуты за каждый входящий звонок из других сетей. Абонплата составит 2,00 руб/мес.

Абонплата на тарифе «Голос 1» станет 6,90 руб/мес. Неиспользованный трафик абоненты смогут и дальше накапливать бесплатно.

На тарифе «Шейк Мини» абонплата изменится до 10,90 руб/мес, на «Шейк» – 14,90 руб/мес. Абоненты этих тарифов могут и дальше бесплатно делиться лишним трафиком или обменивать его.

На тарифе «Стоо» абонентская плата составит 13 руб/мес.

Для тарифного плана Play абонплата изменится до 21,90 руб/мес. При этом абоненты могут пользоваться бесплатно подпиской Яндекс.Плюс, которая включена в тариф, а также бесплатно делиться лишним трафиком с другими абонентами.

Абонплата на тарифном плане «Умные вещи» станет 5,90 руб/мес.

Для тарифа «Безлимит Лайт» абонентская плата составит 7,50 руб/мес или 0,25 руб/сут, для «Безлимит Стандарт» – 10,50 руб/мес или 0,35 руб/сут, для «Безлимит Стандарт» (для областных центров и регионов – 8,40 руб/мес или 0,28 руб/сут.

Для юридических лиц изменится абонплата на тарифах «Супер Бизнес life:)» и «Новый Супер Бизнес life:)». Она составит 3,90 руб/мес.

В то же время тарифы S, M и life:) S будут закрыты. Пользователи будут переведены на актуальные тарифные планы: S, life:) S – на «Шейк Мини», M – на «Шейк». Дополнительно абоненты смогут принять участие в акции и подключить себе бесплатно «Безлимит ГБ» на 3 месяца.

Ранее накопленный трафик будет начислен в виде бонуса сроком на 60 дней.

Выбрать другой тариф и перейти на него можно самостоятельно в личном кабинете или приложении Мой life:).

Что касается дополнительных пакетов, то изменится количество трафика и стоимость в интернет-пакетах на сутки, неделю, месяц.

Например, вместо 0,25 ГБ на сутки будет 0,5 ГБ на сутки за 1,70 руб. 2 ГБ на неделю станет 3 ГБ на неделю за 3,90 руб. Стоимость «Безлимита ГБ» для тарифных планов «Шейк Мини», «Шейк», «Шейк+», Play составит 2,90 руб/мес.

Меняется стоимость на международные звонки в другие страны (кроме СНГ и Европы) – 1,95 руб/мин. Чтобы звонить дешевле, можно подключить пакет life:) «Мировой» или перейти на тариф «Старт».

В роуминге меняются лишь тарифы по некоторым направлениям, цены на пакеты остаются прежними.

Стоимость отправки SMS по Беларуси составит 0,07 руб/SMS, за границу – 0,15 руб/SMS.

Изменится лимит в рамках услуги «Дополнительные деньги» - с 2 до 3 рублей. Плата за пользование составит 0,30 рубля.

Снятие блокировки по утере станет бесплатным, сейчас 1,80 руб.

Заказать детализацию в салоне можно будет за 2 руб. Посмотреть детализацию за последние 3 месяца можно в личном кабинете или приложении Мой life:) бесплатно.

Чтобы оптимизировать свои расходы, юридические лица могут воспользоваться акционным предложением и подключить «Безлимит на все» за 9,90 руб/мес со скидкой на полгода.

В компании обращают внимание, что с 9 по 12 января включительно не будут приходить SMS о сроке действия услуг и необходимости оплаты.

Помимо этого, с 12 января вступят в силу изменения в публичном договоре.