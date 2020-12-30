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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ СОКРАТИЛА ВЫПУСК СТАЛИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА НА 3%
13:49 04.01.2021
Беларусь сократила выпуск стали за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,0% до 2,3 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).
При этом производство стали в ноябре 2020 года увеличилось по сравнению с ноябрем 2019 года на 23,5% до 215 тыс. тонн.
В целом производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали, в ноябре 2020 года выросло к аналогичному периоду 2019 года на 6,6% до 158,26 млн тонн.
За 11 месяцев 2020 года мировое производство стали составило 1,670 млрд тонн, что на 1,3% меньше, чем за тот же период 2019 года.
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