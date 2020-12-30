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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ ЗАБРАКОВАЛ МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ» РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА


12:45 04.01.2021

Госстандарт Беларуси забраковал майонез «Провансаль» российского производства.

Согласно информации, размещенной в реестре опасной продукции на сайте Госстандарта, майонез «Провансаль» товарного знака «Печагин» с массовой долей жира 50% не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 13 главы 3), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 3 статьи 1, пункта 1 части 4.12 статьи 4);

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (пункта 2 главы 1, пункта 5 статьи 10 главы 5);

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (приложения 4) – использование при производстве данного вида продукции запрещенной пищевой добавки антиокислителя Е 385.

Указанный в составе продукта антиокислитель Е 385, согласно требованиям ТР ТС 029/2012, может использоваться только при производстве соусов на основе растительных масел, соусах майонезных, кремах на растительной основе.
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