ЭКОНОМИКА РБ

ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ ЗАБРАКОВАЛ МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ» РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

12:45 04.01.2021 Госстандарт Беларуси забраковал майонез «Провансаль» российского производства. Согласно информации, размещенной в реестре опасной продукции на сайте Госстандарта, майонез «Провансаль» товарного знака «Печагин» с массовой долей жира 50% не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 13 главы 3), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 3 статьи 1, пункта 1 части 4.12 статьи 4); ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (пункта 2 главы 1, пункта 5 статьи 10 главы 5); ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (приложения 4) – использование при производстве данного вида продукции запрещенной пищевой добавки антиокислителя Е 385. Указанный в составе продукта антиокислитель Е 385, согласно требованиям ТР ТС 029/2012, может использоваться только при производстве соусов на основе растительных масел, соусах майонезных, кремах на растительной основе.