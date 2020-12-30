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ЭКОНОМИКА РБ
С 5 ЯНВАРЯ В МИНСКЕ ПЕРЕСТАНУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ МАРШРУТА № 10
12:34 04.01.2021
С 5 января 2021 года отменяется работа автобусного маршрута № 10 «ДС «Дружная» — Воронянского».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», решение об отмене принято в рамках оптимизации маршрутной сети в связи с открытием 3-й линии метро.
В ГП «Столичный транспорт и связь» просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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