ЭКОНОМИКА РБ

С 5 ЯНВАРЯ В МИНСКЕ ПЕРЕСТАНУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ МАРШРУТА № 10

12:34 04.01.2021 С 5 января 2021 года отменяется работа автобусного маршрута № 10 «ДС «Дружная» — Воронянского». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», решение об отмене принято в рамках оптимизации маршрутной сети в связи с открытием 3-й линии метро. В ГП «Столичный транспорт и связь» просят учитывать эту информацию при планировании поездок.