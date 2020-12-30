Госорганы и организации с 4 января 2021 г. могут принять участие в тестировании электронной услуги ОАИС 3.50.01/1 «Получение сведений о месте жительства и месте пребывания гражданина (с получением согласия физического лица)» с использованием ID-карты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, услуга 3.50.01/1 доступна в личном кабинете единого портала электронных услуг (без дополнительного направления в НЦЭУ заявки на получение данной услуги).

Для получения услуги 3.50.01/1 необходимо наличие: компьютера с выходом в сеть интернет на скорости не менее 1 мбит/с, считывателя ID-карт, ID-карты, ключа (токена) электронной цифровой подписи ГосСУОК юридического лица, клиентской программы, которая устанавливается на компьютер (представляется безвозмездно).

Алгоритм действий при получении услуги следующий:

зайти в личный кабинет ЕПЭУ, выбрать услугу 3.50.01/1,

приложить ID-карту к считывателю и подтвердить согласие на получение персональных данных путем ввода PIN-кода,

после успешного ввода PIN-кода запрашиваемая информация об адресе регистрации будет получена из автоматизированной информационной системы «Учет граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и месту пребывания».

В случае возникновения технических неполадок, ошибок в процессе тестирования необходимо обращаться в службу технической поддержки НЦЭУ.

НЦЭУ обращает внимание, что тестирование услуги 3.50.01/1 будет продолжаться до момента вступления в силу нормативного правового акта о биометрических документах в Беларуси. После этого услуга 3.50.01/1 будет переведена из тестовой среды в продуктивную.