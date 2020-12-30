По состоянию на 1 декабря 2020 года в Брестской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 45,4 тыс. плательщиков, из которых 9,7 тыс. организаций и 35,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, за январь-ноябрь 2020 года плательщики данной группы уплатили в бюджет 538,6 млн рублей, или 37% от доходов региона. Поступления платежей увеличились на 32,0 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в действующих ценах, темп роста составил 106,3%.

Организациями – субъектами малого предпринимательства (9,3 тыс. единиц) перечислено в бюджет 291,4 млн рублей, темп роста поступлений – 101,5%.

От субъектов среднего предпринимательства (0,3 тыс. организаций) поступило в бюджет области 175,2 млн рублей. Платежи увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 23,7 млн рублей.

Индивидуальные предприниматели заплатили 72,0 млн рублей, темп роста в действующих ценах – 105,7%, или на 3,9 млн рублей больше.