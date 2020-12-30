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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛГЕОДЕЗИЯ» ВЫПОЛНИЛО ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ НА 2020 ГОД ОБЪЕМ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ
10:21 04.01.2021
Государственное предприятие «Белгеодезия» в 2020 году выполнило весь запланированный объем топографо-геодезических и картографических работ государственного назначения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, завершена реконструкция городской геодезической сети пяти населенных пунктов, выполнены полевые работы по реконструкции городской геодезической сети двух населенных пунктов, проведено обследование и восстановление 255 пунктов на объекте «Слуцкий».
Кроме того, завершены работы по абсолютным наблюдениям на пунктах фундаментальной гравиметрической сети Беларуси и созданию метрологического гравимметрического полигона.
Предприятие также продолжило мероприятия по установлению геоцентрической системы отсчета геодезических координат и системы отсчета нормальных высот Республики Беларусь, в рамках которых выполняются опытно-технологические работы.
Составлены планы городов масштаба 1:10 000 – Браслав, Миоры, Чашники, Бешенковичи, Лиозно, Россоны, Шарковщина, а также план города Минска в масштабе 1:25 000. Продолжены работы по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:10 000 – 1:200 000.
Помимо этого, выполнены запланированные работы по обновлению государственной навигационной карты масштаба 1:100 000 и созданию государственных навигационных карт масштаба 1:10 000 на территории 29-ти населенных пунктов.
На белорусско-украинской государственной границе совместно с украинскими специалистами определены места установки пограничных знаков на участке границы протяженностью 68,4 км (на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника), а также установлены координаты и высоты 465 пограничных знаков.
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