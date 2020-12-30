Государственное предприятие «Белгеодезия» в 2020 году выполнило весь запланированный объем топографо-геодезических и картографических работ государственного назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, завершена реконструкция городской геодезической сети пяти населенных пунктов, выполнены полевые работы по реконструкции городской геодезической сети двух населенных пунктов, проведено обследование и восстановление 255 пунктов на объекте «Слуцкий».

Кроме того, завершены работы по абсолютным наблюдениям на пунктах фундаментальной гравиметрической сети Беларуси и созданию метрологического гравимметрического полигона.

Предприятие также продолжило мероприятия по установлению геоцентрической системы отсчета геодезических координат и системы отсчета нормальных высот Республики Беларусь, в рамках которых выполняются опытно-технологические работы.

Составлены планы городов масштаба 1:10 000 – Браслав, Миоры, Чашники, Бешенковичи, Лиозно, Россоны, Шарковщина, а также план города Минска в масштабе 1:25 000. Продолжены работы по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:10 000 – 1:200 000.

Помимо этого, выполнены запланированные работы по обновлению государственной навигационной карты масштаба 1:100 000 и созданию государственных навигационных карт масштаба 1:10 000 на территории 29-ти населенных пунктов.

На белорусско-украинской государственной границе совместно с украинскими специалистами определены места установки пограничных знаков на участке границы протяженностью 68,4 км (на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника), а также установлены координаты и высоты 465 пограничных знаков.