ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ПРОВЕРЯТ 42 СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

09:37 04.01.2021 Сформирован план выборочных проверок на первое полугодие 2021 года в Гомельской области, который опубликован на официальном сайте Комитета государственного контроля Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в соответствии с планом в январе-июне текущего года инспекциями МНС Гомельской области будет проведена проверка 42 субъектов хозяйствования, из них 24 проверки организаций и 18 проверок индивидуальных предпринимателей.