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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ПРОВЕРЯТ 42 СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
09:37 04.01.2021
Сформирован план выборочных проверок на первое полугодие 2021 года в Гомельской области, который опубликован на официальном сайте Комитета государственного контроля Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в соответствии с планом в январе-июне текущего года инспекциями МНС Гомельской области будет проведена проверка 42 субъектов хозяйствования, из них 24 проверки организаций и 18 проверок индивидуальных предпринимателей.
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