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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СОСТАВИЛ 0,6 МЛРД РУБЛЕЙ


09:25 04.01.2021

Дефицит республиканского бюджета за январь-ноябрь 2020 года составил 0,6 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2020 года составили 47,4 млрд рублей, или 88,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 11,7 млрд рублей, или 94,2% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,3 млрд рублей, или 60,1% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,8 млрд рублей, или 86,4%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,6 млрд рублей, или 75,4%.

Доходы республиканского бюджета составили 21,5 млрд рублей, или 84,0% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 15,8 млрд рублей, или 91,7% утвержденного годового плана.

На 1 декабря 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 157,1 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2020 года составили 48,0 млрд рублей, или 84,9% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 10,3 млрд рублей (77,7%), на финансирование национальной экономики – 4,7 млрд рублей (79,5%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 15,9 млрд рублей (86,1%).

Расходы республиканского бюджета составили 22,1 млрд рублей, или 78,8% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 15,6 млрд рублей, или 90,9% утвержденного годового плана.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2020 года сложился в сумме 0,6 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей.
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