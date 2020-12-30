Субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области за январь-ноябрь 2020 года уплатили в бюджет 528,6 млн. рублей или 40% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет увеличились на 19,1% или 84,7 млн. рублей в фактическом исчислении, в том числе от организаций на 21,8% или 85,4 млн. рублей. Поступления индивидуальных предпринимателей составили 51,1 млн. рублей (3,9 %).

На 1 декабря в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,5 тыс. плательщиков, в том числе 25,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,6 тыс. – юридических лиц.