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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА 5,2%
15:07 31.12.2020
За январь-октябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,2%, рентабельность продаж – 5,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2020 г. составила 2860 млн рублей, в том числе просроченная – 972,8 млн рублей, или 34% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 ноября 2020 г. составила 5864,1 млн рублей, в том числе просроченная – 1095,8 млн рублей, или 18,7% от общего объема кредиторской задолженности.
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