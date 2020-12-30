В Могилевской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 4139,7 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12 рублей против 11,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,2% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2020 г. составил 3776 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2493,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,4% к уровню января-ноября 2019 г.

Товарооборот общественного питания в январе- -ноябре 2020 г. составил 162,7 млн рублей, или 84,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.