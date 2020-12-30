ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1%, ОПТОВЫЙ – НА 2,4%


14:44 31.12.2020

В Могилевской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 4139,7 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12 рублей против 11,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,2% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2020 г. составил 3776 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2493,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,4% к уровню января-ноября 2019 г.

Товарооборот общественного питания в январе- -ноябре 2020 г. составил 162,7 млн рублей, или 84,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2020
валюта курс
EUR 3.1680
USD 2.5789
RUB 3.4871
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1680 +0.0188
USD 2.5789 +0.0081
RUB 3.4871 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2300
USD 2.6150 2.6300
RUB 3.4400 3.4900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2230 1.2320
EUR/RUB 92.3000 93.0000
USD/RUB 75.2000 75.9100
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте