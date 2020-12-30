ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ АКЦИЗОВ СОСТАВИЛА 306,3 МЛН. РУБЛЕЙ


13:59 31.12.2020

В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-ноябрь 2020 года составила 306,3 млн. рублей, что на 24,2 млн. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре ИМНС по Витебской области.

Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.

Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2020
валюта курс
EUR 3.1680
USD 2.5789
RUB 3.4871
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1680 +0.0188
USD 2.5789 +0.0081
RUB 3.4871 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2300
USD 2.6150 2.6300
RUB 3.4400 3.4900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2230 1.2320
EUR/RUB 92.3000 93.0000
USD/RUB 75.2000 75.9100
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте