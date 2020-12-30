В январе-ноябре 2020 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 3397 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 276,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 116,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 103 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 56,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 20,5% от общего ввода по области.