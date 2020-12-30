В преддверии Нового года на Минском подшипниковом заводе завершили Программу технического перевооружения, реализация которой была начата еще в 2010 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в кузнечно-заготовительном цеху ввели в строй инновационную газонагревательную печь ЧИФИ ГКМ 2000/1. Она стала заключительной, 41 единицей нового и модернизированного оборудования, предусмотренных Программой технического перевооружения предприятия.

Работы по ней начались еще в 2010 году. Завершить Программу предполагалось в течение нескольких лет. И только с приходом Анатолия Савенка, который возглавил МПЗ в октябре 2019 года, инновационные работы обрели второе дыхание и были успешно завершены.

«Общие затраты на проведение модернизации составили 44 миллиона евро. Выполнены все 26 мероприятий Программы, что поднимает производственный процесс на Минском подшипниковом заводе на новый технологический уровень, соответствующий мировому», – отметил Генеральный директор ОАО «МПЗ» Анатолий Савенок.

Минский подшипниковый завод – это предприятие полного технологического цикла: начиная от получения заготовок отдельных деталей, их дальнейшей механической обработки и заканчивая окончательной сборкой готовой продукции. Высокий уровень качества производимых подшипников подтверждается собственной аккредитованной испытательной лабораторией. Под торговой маркой «MPZ» предприятие выпускает надежную и долговечную продукцию, которая находит широкое применение у потребителей как в Беларуси, так и за рубежом.