Прокуратура Минской области проверила соблюдение антикоррупционных норм в деятельности субъектов хозяйствования Минщины при расходовании бюджетных средств в рамках реализации отдельных подпрограмм Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что некоторые сельхозорганизации региона заключили договоры, по которым источником финансирования были бюджетные средства, без проведения предусмотренных в законодательстве процедур закупок.

Например, в январе-августе 2020 года одно из коммунальных предприятий АПК Смолевичского района приобрело товары для ремонта и обслуживания техники на 70 тыс. рублей без изучения конъюнктуры рынка и соблюдения порядка госзакупок. На других предприятиях заключению договоров предшествовало проведение конкурентных процедур закупок. Однако после признания их несостоявшимися новые процедуры уже не организовывали.

Кроме того, прокуроры вскрыли случаи, когда договоры на поставку товаров за счет бюджетных средств заключались до проведения процедур закупок.

В частности, одно из хозяйств Солигорского района подписало договор поставки товаров до размещения приглашения на соответствующей электронной торговой площадке.

В отдельных организациях Минщины зафиксированы нарушения законодательства при выборе вида процедуры закупки, а также факты ненадлежащего изучении конъюнктуры рынка.

В ряде случаев предприятия АПК и райветстанции устанавливали необоснованные квалификационные требования к участникам процедур закупок. Или хотели получить документы, представление которых не предусмотрено в законодательстве. Допускали нарушения при описании предмета закупки.

Обнаружены и иные недостатки в работе, из-за которых был незаконно ограничен доступ потенциальных поставщиков к участию в закупках.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура Минской области внесла представление в Минский облисполком. Прокуроры районов внесли 20 представлений в адрес руководителей районных исполкомов и организаций агропромышленного комплекса.

По результатам рассмотрения актов надзора 50 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 17 – к административной.