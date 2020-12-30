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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,8%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 6,3%
12:42 31.12.2020
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 4789,3 млн рублей, или 99,2% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,9 рубля против 13,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,5% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2020 г. составил 4 192,4 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2660,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,3% к уровню января-ноября 2019 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 177,2 млн рублей, или 82% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.
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