В Гродненской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 4789,3 млн рублей, или 99,2% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,9 рубля против 13,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,5% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2020 г. составил 4 192,4 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2660,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,3% к уровню января-ноября 2019 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 177,2 млн рублей, или 82% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.