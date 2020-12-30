ЭКОНОМИКА РБ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕНСИОННЫЕ ГАРАНТИИ» ПРИЗНАНО БАНКРОТОМ

12:28 31.12.2020 Открытое акционерное страховое общество «Пенсионные гарантии» признано банкротом. Об этом информирует Главное управление страхового надзора Министерства финансов Беларуси. «На основании решения экономического суда Минской области от 15.12.2020 №196-11Б/2020 ОАСО «Пенсионные гарантии» признано банкротом и в отношении ОАСО «Пенсионные гарантии» открыто ликвидационное производство», - говорится в сообщении Минфина. Срок ликвидационного производства установлен до 15 июня 2021 года.