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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕНСИОННЫЕ ГАРАНТИИ» ПРИЗНАНО БАНКРОТОМ
12:28 31.12.2020
Открытое акционерное страховое общество «Пенсионные гарантии» признано банкротом. Об этом информирует Главное управление страхового надзора Министерства финансов Беларуси.
«На основании решения экономического суда Минской области от 15.12.2020 №196-11Б/2020 ОАСО «Пенсионные гарантии» признано банкротом и в отношении ОАСО «Пенсионные гарантии» открыто ликвидационное производство», - говорится в сообщении Минфина.
Срок ликвидационного производства установлен до 15 июня 2021 года.
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