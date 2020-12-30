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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ВЫРОС НА 25,6%


12:22 31.12.2020

Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2020 года составил 56,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 11,5 млрд рублей, или на 25,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2020 года составил 18,2 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1,0 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 5,9%.

В январе-ноябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 2 596,4 млн долларов США: 1 391,5 млн долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 541,0 млн долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 500,0 млн долларов США – ЕФСР; 91,9 млн долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 62,5 млн долларов США – МБРР; 9,5 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-ноябре 2020 года составило 1 467,9 млн долларов США: 655,1 млн долларов США – правительство и банки РФ; 430,3 млн долларов США – банки Китая; 264,8 млн долларов США – ЕФСР; 112,3 млн долларов США – МБРР; 2,8 млн долларов США – ЕБРР и СИБ; 2,6 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2020 года составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,6 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7,4%.

В январе-ноябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 307,2 млн долларов США и 300,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 854,6 млн долларов США и 173,5 млн рублей.
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