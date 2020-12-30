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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УСКОРИЛСЯ ДО 5,3%


11:41 31.12.2020

В январе-ноябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Могилевской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2497,7 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 5,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2020,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 8,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 203,5 тыс. тонн, что на 3,3% больше, чем в январе-ноябре 2019 г., молока – 649,6 тыс. тонн (на 5,4% больше), яиц – 277,5 млн штук (на 1% меньше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 196,8 тыс. тонн и по сравнению с январем-ноябрем 2019 г. увеличилось на 3,8%, молока произведено 616,6 тыс. тонн (на 6% больше), яиц – 212,1 млн штук (на 0,6% меньше).

На 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 521,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 172,1 тыс. голов. Численность свиней составила 142,9 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1654,9 тыс. тонн кормовых единиц, что на 17,5% больше, чем в 2019 году, из них кормов из трав – 1178,7 тыс. тонн (на 9,8% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 29,9 центнера кормовых единиц (в 2019 году – 25,4 центнера), из них кормов из трав – 30 центнеров (в 2019 году – 27,3 центнера).
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