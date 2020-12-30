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ЭКОНОМИКА РБ
ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ НДС ИЗМЕНЯЕТСЯ С 1 ЯНВАРЯ - МНС
11:13 31.12.2020
С 1 января 2021 года изменяется порядок взимания налога на добавленную стоимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, порядок взимания изменяется по отдельным продовольственным товарам и товарам для детей устанавливается ставка НДС в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%; по лекарственным средствам, отдельным медицинским изделиям устанавливается ставка НДС в размере 10% вместо ранее применявшегося освобождения от НДС.
Новый порядок исчисления применяется в отношении товаров, отгруженных с 1 января 2021 года.
Особенности применения нового порядка исчисления НДС и действия плательщиков НДС в переходный период:
не позднее 1 февраля 2021 г. подлежат приведению в соответствие с положениями законодательства цены (в части включения в них налога на добавленную стоимость в необходимой сумме) на остатки:
продовольственных товаров, товаров для детей, находящихся в розничной сети на 1 января 2021 г., ставка налога на добавленную стоимость при реализации которых с 1 января 2021 г. увеличивается с 10 до 20 процентов;
лекарственных средств, медицинских изделий, находящихся в розничной сети на 1 января 2021 г., ставка налога на добавленную стоимость при реализации которых с 1 января 2021 г. устанавливается в размере десять (10) процентов.
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