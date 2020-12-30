В январе-ноябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 22,3 млн тонн грузов, или 96,3% к январю-ноябрю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот 3122,2 млн тонно-километров, или 98,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2020 г. воспользовались 103,3 млн человек, или 82,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 760,5 млн пассажиро-километров, или 74,9% к уровню января-ноября 2019 г.