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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 3,7%
11:05 31.12.2020
В январе-ноябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 22,3 млн тонн грузов, или 96,3% к январю-ноябрю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот 3122,2 млн тонно-километров, или 98,9% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2020 г. воспользовались 103,3 млн человек, или 82,9% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 760,5 млн пассажиро-километров, или 74,9% к уровню января-ноября 2019 г.
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