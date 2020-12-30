ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 3,7%


11:05 31.12.2020

В январе-ноябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 22,3 млн тонн грузов, или 96,3% к январю-ноябрю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот 3122,2 млн тонно-километров, или 98,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2020 г. воспользовались 103,3 млн человек, или 82,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 760,5 млн пассажиро-километров, или 74,9% к уровню января-ноября 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2020
валюта курс
EUR 3.1680
USD 2.5789
RUB 3.4871
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1680 +0.0188
USD 2.5789 +0.0081
RUB 3.4871 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2200
USD 2.6000 2.6200
RUB 3.4520 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 31.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2250 1.2320
EUR/RUB 91.6000 92.3100
USD/RUB 74.7000 75.1100
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте