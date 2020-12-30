Малый и средний бизнес Могилевской области за январь-ноябрь 2020 года уплатил в бюджет 528,6 млн рублей, или 40% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет увеличились на 19,1%, или на 84,7 млн рублей в фактическом исчислении, в том числе от организаций - на 21,8%, или на 85,4 млн рублей.

Поступления индивидуальных предпринимателей составили 51,1 млн рублей (3,9%).

На 1 декабря в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,5 тыс. плательщиков, в том числе 25,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,6 тыс. – юридических лиц.