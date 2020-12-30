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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОДРОСЛО НА 0,7%
10:08 31.12.2020
В январе-ноябре 2020 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 11 618,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 97%, в обрабатывающей промышленности – 100,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,3% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,4%.
Индекс промышленного производства в ноябре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 105,7%, с октябрем 2020 г. – 107,5%.
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января – ноября предыдущего года в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – на 47,5%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 26,2%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,5%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 3,1%.
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