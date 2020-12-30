В Гомельской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2020 г. составил 5543,3 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2020 г. составил 5036,7 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2020 г. составил 221,8 млн рублей, или 88,2% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2019 г.

В январе-ноябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 6524 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню января-ноября 2019 г.