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ЭКОНОМИКА РБ
LIFE:) ЗАПУСТИЛ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТУ ― ESIM
17:14 30.12.2020
Абонентам life:) стала доступна технология eSIM.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора, eSIM ― встроенный в устройство чип, который заменяет стандартную пластиковую SIM-карту и не требует выделенного слота. Можно хранить сразу несколько номеров и переключаться между ними по мере необходимости. eSIM нельзя сломать или потерять.
Новые абоненты life:) смогут бесплатно выбрать eSIM при подключении в салоне или в интернет-магазине. Данные загружаются в устройство с помощью специального QR-кода.
Существующие абоненты смогут самостоятельно перейти на eSIM в личном кабинете. После замены стандартная SIM перестанет работать. Стоимость замены ― 7,90 рубля.
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