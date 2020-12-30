Абонентам life:) стала доступна технология eSIM.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора, eSIM ― встроенный в устройство чип, который заменяет стандартную пластиковую SIM-карту и не требует выделенного слота. Можно хранить сразу несколько номеров и переключаться между ними по мере необходимости. eSIM нельзя сломать или потерять.

Новые абоненты life:) смогут бесплатно выбрать eSIM при подключении в салоне или в интернет-магазине. Данные загружаются в устройство с помощью специального QR-кода.

Существующие абоненты смогут самостоятельно перейти на eSIM в личном кабинете. После замены стандартная SIM перестанет работать. Стоимость замены ― 7,90 рубля.