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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИСЬ НА 3,2%
16:59 30.12.2020
В январе-ноябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 76,1 млн тонн грузов, или 96,8% к январю-ноябрю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 29,3 млрд тонно-километров, или 99,2% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2020 г. воспользовалось 207,7 млн человек, или 86,1% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 1 444 млн пассажиро-километров, или 81% к уровню января-ноября 2019 г.
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