|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СНИЗИЛОСЬ НА 0,8%
15:55 30.12.2020
В январе-ноябре 2020 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 20 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню января-ноября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,1%, в обрабатывающей промышленности – 99,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,4%.
Индекс промышленного производства в ноябре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 108,2%, с октябрем 2020 г. – 100,5%.
В 6 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – ноябрь 2020 г. превысил уровень января – ноября 2019 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 54,6%); основных фармацевтических продуктов и препаратов (на 21%); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 17%); изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности (на 12,2%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2020
Курсы в банках
на 30.12.2020
Конвертация в банках
на 30.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте