В январе-ноябре 2020 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 20 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,1%, в обрабатывающей промышленности – 99,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,4%.

Индекс промышленного производства в ноябре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 108,2%, с октябрем 2020 г. – 100,5%.

В 6 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – ноябрь 2020 г. превысил уровень января – ноября 2019 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 54,6%); основных фармацевтических продуктов и препаратов (на 21%); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 17%); изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности (на 12,2%).