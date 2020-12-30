Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 декабря 2020 года выросло до 192,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 192 тыс. 361 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 171 тыс. 901 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2644 человека. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1414 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1957 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 24 тыс. 454 теста. Всего в стране проведено 3 млн 962 тыс. 318 тестов.