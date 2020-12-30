|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1957 ЧЕЛОВЕК С COVID-19 – МИНЗДРАВ
15:31 30.12.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 декабря 2020 года выросло до 192,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 192 тыс. 361 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 171 тыс. 901 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2644 человека. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1414 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1957 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 24 тыс. 454 теста. Всего в стране проведено 3 млн 962 тыс. 318 тестов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2020
Курсы в банках
на 30.12.2020
Конвертация в банках
на 30.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте