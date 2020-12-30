ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1957 ЧЕЛОВЕК С COVID-19 – МИНЗДРАВ


15:31 30.12.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 декабря 2020 года выросло до 192,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 192 тыс. 361 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 171 тыс. 901 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2644 человека. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1414 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1957 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 24 тыс. 454 теста. Всего в стране проведено 3 млн 962 тыс. 318 тестов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2020
валюта курс
EUR 3.1492
USD 2.5708
RUB 3.4916
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1680 +0.0188
USD 2.5789 +0.0081
RUB 3.4871 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1670 3.1740
USD 2.5860 2.5900
RUB 3.4500 3.4750
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2205 1.2270
EUR/RUB 91.3000 91.9000
USD/RUB 74.4000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте