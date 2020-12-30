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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА 0,3%
14:23 30.12.2020
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-ноябрь 2020 г. в текущих ценах составил 13 748,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,3% меньше к уровню января-ноября 2019 г.
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