ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА 0,3%

14:23 30.12.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-ноябрь 2020 г. в текущих ценах составил 13 748,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,3% меньше к уровню января-ноября 2019 г.