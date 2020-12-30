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ЭКОНОМИКА РБ


А1 ПРЕДСТАВИЛ ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ ФИЛИАЛОВ


14:01 30.12.2020

А1 совместно с компанией VMware представил новое облачное решение SD-WAN для юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании А1, данное решение позволит объединить все офисы заказчика в единую защищенную сеть, повысив при этом производительность корпоративных приложений, а также упростив развертывание и управление географически распределенными сетями.

В отличие от классического VPN, который используется для построения виртуальных частных сетей, технология SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети) в несколько кликов позволяет одновременно задействовать несколько каналов передачи данных от разных провайдеров, автоматически в реальном времени перераспределяет нагрузку между ними, а также на программном уровне улучшает качество связи.

Использование инновационной технологии DMPO (Dynamic Multi-Path Optimization) от VMware обеспечивает максимальную производительность и качество связи для бизнес-критичных приложений даже при подключении через интернет и беспроводные каналы, при этом автоматически устраняются такие проблемы, как потеря пакетов, джиттер (сбои передаваемого сигнала) и увеличение задержки. При необходимости решение позволяет настроить приоритеты передаваемой информации: например, назначить максимально высокий приоритет на определенные корпоративные приложения.

Таким образом, все подразделения компании, даже территориально удаленные, получают единый и защищенный доступ к облачным услугам, хранилищу данных и корпоративным приложениям своей компании, а также могут быстро и более эффективно взаимодействовать между собой.

Решение работает с любыми каналами связи от любого провайдера и включает в себя услуги по созданию и обслуживанию виртуальной частной сети с пропускной способностью 10, 30, 200 или 1024 Мбит/с, централизованный портал управления и мониторинга этой сети в дата-центре А1, а также необходимое клиентское оборудование. Благодаря интуитивному графическому интерфейсу с управлением системой справятся даже специалисты с базовыми знаниями сетевых технологий.

Новое решение предлагается юридическим лицам на основе модели «Программное обеспечение как услуга». Разовый платеж, который необходимо внести за подключение и поддержку одной точки SD-WAN, составляет 263 белорусских рубля (без НДС). Стоимость самой услуги зависит от пропускной способности виртуальной сети и варьируется от 105 до 879 рублей в месяц (без НДС). Все оборудование для работы сети предоставляется компанией А1 в бесплатное пользование.
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