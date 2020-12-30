В январе-ноябре 2020 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 14 010,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню января-ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103%, в обрабатывающей промышленности – 98,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,3%.

Индекс промышленного производства в ноябре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 101,2%.

В 7 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-ноябрь 2020 г. превысил уровень января-ноября 2019 г. В производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры прирост составил 20,7%, изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – 8,9%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 7,6%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – 2,6%.