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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 4,6%
13:26 30.12.2020
В январе-ноябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 12 млн тонн грузов, или 95,4% к январю-ноябрю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 792,8 млн тонно-километров, или 99,8% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2020 г. воспользовалось 147,9 млн человек, или 85,6% к аналогичному периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 1101,8 мл. пассажиро-километров, или 79,7% к уровню января-ноября 2019 г.
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