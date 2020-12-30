Ситуация на столичном рынке труда складывается благоприятная: количество вакансий превышает 17 тысяч, более 2 тысяч нанимателей предлагают трудоустройство. Об этом сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Жанна Романович.

По ее словам, в городе открыта единая служба занятости, проводится работа и по оказанию содействия в трудоустройстве учащейся молодежи.

«Как говорится, было бы желание, а занятость город обеспечит. На протяжении августа-сентября наблюдаем положительный баланс движения кадров: наниматели больше принимают на работу, нежели увольняют. И, если человек не может найти работу по специальности или имел длительный перерыв, мы готовы обучить его по востребованным на рынке направлениям. Причем большинство курсов формируем под заказ нанимателя. У слушателя будет гарантированное рабочее место, – рассказала Жанна Романович, которую цитирует Telegram-канал «Минск. Официально».