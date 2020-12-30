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ЭКОНОМИКА РБ
МИНГОРИСПОЛКОМ ПРЕДЛАГАЕТ УСИЛИТЬ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СКРЫТЫХ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ
13:21 30.12.2020
С целью максимального стимулирования трудоспособных граждан к легальной занятости Минский горисполком подготовил и направил в Министерство труда и социальной защиты ряд предложений по внесению изменений в отдельные нормы законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, они касаются усиления налогового контроля по выявлению сокрытых от налогообложения доходов и их обязательного декларирования, ужесточения подходов в части оплаты жилищно-коммунальных услуг для всех неработающих граждан трудоспособного возраста.
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