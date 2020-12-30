С целью максимального стимулирования трудоспособных граждан к легальной занятости Минский горисполком подготовил и направил в Министерство труда и социальной защиты ряд предложений по внесению изменений в отдельные нормы законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, они касаются усиления налогового контроля по выявлению сокрытых от налогообложения доходов и их обязательного декларирования, ужесточения подходов в части оплаты жилищно-коммунальных услуг для всех неработающих граждан трудоспособного возраста.