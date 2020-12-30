По данным комитета по труду занятости и социальной защите, в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, находится 67 тысяч минчан. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, из них 12,7 тысяч – не работают больше 10 лет.

«Сегодня приходится констатировать, что есть определенная категория граждан, которая принципиально не желает работать, на предложения о помощи в поиске подходящих вакансий отвечает отказом. И это неприемлемая позиция: граждане, которые получают определенные льготы и пользуются социальными благами, должны вносить свой посильный вклад в развитие общества, - подчеркнул председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Он также отметил, что среди незанятых в экономике числятся граждане, которые не работают достаточно длительное время, но при этом имеют неплохое жилье, автомобили и прочие материальные ценности, однако налоги и взносы в фонд социальной защиты не платят.

«В этом вопросе необходимо принимать принципиально жесткие меры, – заключил чиновник и поручил заинтересованным ведомствам серьезно активизировать работу в данном направлении.

Результаты должны быть уже в течение января.