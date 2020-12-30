ОАО "Беларуськалий" в 2020 году поставит рекорды по добыче руды и выпуску удобрений. Такое громкое заявление сделал премьер-министр по итогам посещения предприятия.

"До конца года осталась буквально пара дней, но есть уверенность, что будет поставлен рекорд по объему добычи хлоркалия. И на фоне разговоров, что кто-то остановился, вот-вот остановится или вообще закроется, это самый убедительный ответ на такие высказывания", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Что касается экспортных контрактов на 2021 год, то, по словам премьер-министра, "идет нормальный переговорный процесс".

"Пока никаких опасений, что будем испытывать трудности, нет. Вопрос цены каждый год труднопрогнозируемый, зависит от очень многих факторов. Думаю, что как обычно, к весне, будет уже понятно, какой уровень цен следующего года по контрактам с самыми крупными покупателями", - добавил Головченко.